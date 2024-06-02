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المرأة

مرام علي كـ"الأميرة" في عيد ميلاد شقيقتها الإعلامية.. والأخيرة تلفت الجمهور فمن الأجمل؟

Lebanon 24
02-06-2024 | 15:03
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احتفلت الفنانة السورية مرام علي بعيد ميلاد شقيقتها الإعلامية ماري، وقد شاركت أجواء الإحتفال مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت مرام صورًا من أجواء الاحتفال عبر حسابها في "إنستغرام"، وأطلّت هي وشقيقتها بإطلالة جذابة تشبه "الأميرات"، حيث ارتدت مرام فستانا قصيرا باللون الاأصفر نسقت معه مكياجا هادئا، وتركت شعرها منسدلا أمام كتفيها، أما شقيقتها ماري فقد ارتدت فستانا لامعا، ورفعت شعرها الكيرلي على طريقة "الشينيون".
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وأعربت مرام عن حبها العميق لشقيقتها، وكتبت لها: عيد ميلاد سعيد يا توأم الروح.
 
 
وقد لفتت شقيقة مرام أنظار الجمهور، فالبعض منهم لم يكن يعرفها وقد أشادوا بجمالها وتمنوا لها أطيب التمنيات، فيما علق البعض الآخر على جمالها معتبرًا أن مرام أجمل منها.
 
 
 
 
 
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