أطلت ببطن منتفخ.. هل الفنانة والمؤثرة بيسان إسماعيل حامل؟!

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بعد ظهورها ببطن منتفخ، ردت الفنانة والمؤثرة السورية بيسان إسماعيل على الشائعات التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية بشأن حملها رغم عدم زواجها.وانتقدت بيسان انتشار مثل هذه التعليقات على شكلها، مشيرة إلى أنها تعاني من مرض منذ طفولتها يسمى "تعفّن الأمعاء"، وقد اضطرت للحديث عن هذا الموضوع للمرة الأولى؛ بسبب كمية التعليقات الجارحة، التي تسيء إليها، وتتعرض لسمعتها.وقالت بيسان: أنا من صغيرة عندي كسل بالأمعاء، ولما كبرت زادت المشكلة واللي هي تعفن بالأمعاء، وأنا ماني حابه أحكي عن هالموضوع بس الإشاعات والكلام، خصوصًا إني بنت مش متزوجة.وأضافت: "الموضوع كتير جرحني وأثر فيني، ما كل البنات المفروض يكون جسمها مثالياً، يعني أنا بحكيكم بمشكلة ومرض فيني، لا بروح بالرياضة، وما بروح غير بعملية، ويمكن من تعليقاتكم أروح أتهور أعمل عملية ما تناسب عمري، ولا تناسب وزني، ويمكن أروح فيها".