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المرأة
نصائح لاعتماد العدسات الملونة في الصيف
Lebanon 24
02-06-2024
|
16:52
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تعد العدسات اللاصقة اليومية التي تستخدم، مرة واحدة، بديلاً ممتازًا للعدسات القابلة لإعادة الاستخدام خلال الصيف. ونتعرض خلال فصل الصيف إلى رمل البحر والهواء الذي يحمل معه الرمال أحياناً، لذلك ومن خلال ارتداء عدسات نظيفة جديدة كل يوم، يمكنك منع البكتيريا من التراكم، وتحمي عينيك من الاحمرار والتهيج.
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ولا يعني اعتمادك العدسات الملونة خلال النهار أن تستغني عن النظارات الشمسية. أنت بحاجة إليها لتحمي عينيك من الضوء وأشعة الشمس فوق البنفسجية، والرياح التي تعتبر مصدراً لجفاف العيون. يمكن أن تساعد النظارات الشمسية أيضًا في تخفيف إجهاد العين.
ويجب أن تستخدمي قطرات ترطيب العين لتحمي عينيك من الجفاف. إذا كنت تضعين هذه القطرات أثناء ارتداء العدسات، فتأكدي من أن المنتج آمن للاستخدام مع العدسات اللاصقة.
ويفضل عدم ارتداء العدسات اللاصقة عند الذهاب إلى الشاطئ، أو السباحة بها إن كان في البحر أو حمام السباحة أوغيرهما. وذلك خوفاً من انتقال الفيروسات أو البكتيريا. (فوشيا)
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