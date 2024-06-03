ريهام عبد الغفور تحذر من انتحال شخصيتها عبر فيسبوك

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" صورة لصفحة من حساب مزيّف يحمل اسمها وصورتها، حيث حذّرت متابعيها من التعامل مع هذه الصفحة التي تنتحل شخصيتها على "فيسبوك"، مؤكدةً أن لا علاقة لها بها.

وعلّقت ريهام على الصفحة قائلة: "ليس لي أي علاقة بهذه الصفحة".

وكان آخر ظهور لريهام عبد الغفور في الاحتفالية التي أقامها المسرح القومي في مصر لتكريم اسم والدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، في حضور عدد كبير من زملائه الفنانين.

ولم تتمالك ريهام دموعها لحظة صعودها إلى المسرح لتسلّم تكريم والدها الراحل من القائمين على المسرح القومي، وألقت كلمة مؤثرة وانهارت في البكاء بمجرد حديثها عن والدها الراحل.

وقالت ريهام وهي تذرف الدموع: "أشكر كل الناس الذين جاءوا، وأريد أن أحكي لكم حكاية، والدي عندما جاء للتكريم السنة الماضية كما أعتقد أو قبل سنة، أنا علمت بذلك من السوشيال ميديا في اليوم التالي، وهو لم يخبرني بالأمر، وقلت له سأكون موجودة في تكريمك الثاني، وأنا اليوم موجودة هنا ومتأكدة أنه أيضاً موجود بروحه وابتسامته الطيبة". (لها)