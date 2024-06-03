نجمة "العشق الممنوع" تطلق أول ألبوماتها الغنائية

أفادت بعض المواقع التركية، باستعداد النجمة التركية بيرين سات بتقديم أولى تجاربها الغنائية، بإصدار أول ألبوم غنائي لها، ومن المقرر أن يُصدر قريباً.

عكفت بيرين سات، على التجهيزات الكبيرة والمستمرة، لإصدار ألبومها الأول، حيث ستقوم بغناء الأغاني التي كتبتها ولحنتها باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنها صورت أول فيديو كليب لها في نيويورك.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان خبر خطوتها الأولى في الغناء، لافتين عن إعجابهم الشديد بهذه الخطوة، كما خمن الكثير بأن زوجها المغني كينان دوغلو هو السبب وراء تشجيعها على هذه الخطوة.

( نواعم)