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المرأة
حصلت على العلامة الكاملة.. تطبيب تجميل يخضع أصالة لتقييم جمالي
Lebanon 24
04-06-2024
|
00:45
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عاد دكتور التجميل الفرنسي فيفيان موريس لإثارة الجدل مجددًا عبر تقييم نجمة عربية أخرى، بعد أن تحدث في وقت سابق عن ملامح نادين نجيم، ونانسي عجرم، وهيفاء وهبي، حول عمليات التجميل التي خضعن لها.
وأخيرًا، وقع اختيار موريس على الفنانة السورية أصالة نصري التي منح جمالها تقييمًا كاملًا، مشددًا على أن الإجراءات التجميلية التي خضعت لها كانت مثالية وجعلتها تبدو أكثر جمالًا من السابق.
وقال الطبيب: إنني أحترم شجاعتها لعدم مبالغتها في نفخ وجهها واختيارها الإجراءات المناسبة.. بالتأكيد خضعت لحقن الفيلر والبوتوكس، لكن ذلك ليس كافيًا لإعادة ملامحها الشابة.
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ولفت موريس إلى أن أصالة خضعت لعملية "شد الوجه العميق" و"شد الرقبة"، لكنها تعاني من ضعف في العضلات في الجانب الأيسر من شفتيها، إلَّا أنه شدَّد على تشافيها مع مرور الوقت؛ لأن الإجراءات ليست خطرة إطلاقا.
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