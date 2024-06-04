احتلت المركز الأول.. اطلالة نجمة تركية تبهر جمهور "كان" بتوقيع لبناني

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قبل أيام، تواجدت هاندا آرتشيل برفقة حبيبها رجل الأعمال التركي هاكان صابانجي في فرنسا وبالتحديد في كان لحضور فعاليات مهرجان كان السينمائي وقضاء عطلة قصيرة قبل إستئناف نشاطها الفني مجدداً خلال الفترة القادمة، ولكن كيف نجحت هاندا أن تتصدر المراكز الأولى أثناء تواجدها في مهرجان "كان " السينمائي؟تصدرت هاندا آرتشيل المركز الأول ضمن قائمة أكثر 10 نجمات الأكثر أناقة بالمهرجان وذلك بإطلالتها المميزة بتصميم خاص للمصمم اللبناني نيكولا جبران؛ إذ حصلت على 64 % وجاءت بيلا حديد بالمرتبة الثانية، أما ديمي مور فقد حصلت على المركز الرابع بنسبة 4 % .وأخيراً، نشرت المواقع والصحف التركية أن هاندا آرتشيل بطلة "أنت إطرق بابي " قد خسرت جزءاً كبيراً من متابعيها بعد دعمها المستمر لرفح؛ فقد نشرت التقارير الصحفية أن هاندا خسرت ما يقرب من نصف مليون متابع عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي وتبادل الصور الإنستقرام بعد دعمها لحادث رفح الأخير.وتستعد هاندا آرتشيل لبدء التحضيرات الاولى لعملها السينمائي الجديد " حب آخر " الذي سيجمعها مع باريش آردوتش لأول مرة بعمل فني واحد، ويتكتم الثنائي عن تفاصيل الفيلم المنتظر على أن يكون مفاجأة الموسم المقبل. (نواعم)