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المرأة

"مثل أي بنت تمشي في الطريق".. فنانة سورية شهيرة تكشف عن تعرّضها للتحرش!

Lebanon 24
04-06-2024 | 07:50
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أكدت النجمة نسرين طافش تعرضها للتحرش مثل أي شابة، مشددة على أنه لا علاقة للملابس بهذه المشكلة المنتشرة في المجتمع.

فخلال استضافتها في برنامج "كتاب الشهرة"، ردّت نسين على سؤال عن التحرش قائلة: "طبعاً أنا تعرضت للتحرش مثل أي بنت تمشي في الطريق، والشباب أحيانا يتحرشون بالفتيات بطريقة وقحة"، مضيفة: "التحرش مشكلة عويصة في مجتمعنا، وأن الرجل يبيح لنفسه التحرش بأي أنثى".
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ورفضت الفنانة السورية إلقاء اللوم في حالات التحرش على ملابس الفتاة، وقالت: "بعض الناس يلومون ملابس المرأة، ويتكلمون عن كونها محتشمة أو غير محتشمة، بالرغم من أن المحجبات لا يسلمن من التحرش في الشارع".

وكذلك رفضت نسرين عقد مقارنة بينها وبين فنانات سوريات أخريات مثل أمل عرفة، أو سلاف فواخرجي، أو سلافة معمار، وقالت: "الإنسان يهين نفسه عندما يقارن نفسه وتجاربه بالآخرين".

وأضافت: "أنا إنسان ضد المقارنات جملة وتفصيلا، كل فنانة لها جمهورها ومحبوها ومشجعوها، ولها أعداؤها الذين يشعرون بالغيرة منها، والفنان ينجح عندما لا يشبه إلا نفسه". (لها)
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