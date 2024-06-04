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المرأة
فنانة احتفلت بعقد قرانها بصمت.. والعريس من الوسط الفني وهذا موعد زفافها
Lebanon 24
04-06-2024
|
09:13
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احتفلت النجمة المصرية جميلة عوض بعقد قرانها على المونتير أحمد حافظ مساء أمس الإثنين، بحضور عدد قليل من الأصدقاء والأقارب.
وفي هذا الشأن، علّق المخرج عادل عوض على أسباب فرض السرّية التامّة على زواج ابنته من المونتير أحمد، وقال في تصريحات خاصة لـ"لها": "بالطبع أنا سعيد بزواج ابنتي جميلة من المونتير أحمد حافظ، خاصة أنه شاب محترم ومجتهد، ويحب ابنتي وأنا أثق في أنه سوف يحافظ عليها".
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وتابع: "حفل الزفاف من المقرر إقامته يوم الخميس المقبل، وسيقتصر الحضور على عدد قليل من الأقارب والأصدقاء، خاصة أننا نفرض الخصوصية والسرّية التامة على الحفل، لإبعاد المتطفلين". (لها)
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