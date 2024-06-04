Advertisement

المرأة

هذا سبب سفر سلمى أبو ضيف الى كاليفورنيا

Lebanon 24
04-06-2024 | 14:34
A-
A+
Doc-P-1207914-638531340160788737.png
Doc-P-1207914-638531340160788737.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت مجلّة "لها" أن الفنانة سلمى أبو ضيف تتوجّه إلى ولاية كاليفورنيا لحضور عرض فيلمها الجديد "إن شالله الدنيا تتهد"، للمخرج كريم شعبان.



وكانت إدارة "مهرجان بالم سبرينغ الدولي" للأفلام القصيرة قد أعلنت عن مشاركة الفيلم في مسابقته الرسمية التي تُقام ضمن دورته الـ30، والتي من المقرر أن تبدأ في 18 حزيران لجاري وتنتهي في 24 منه. 
Advertisement


بدوره، عبّر المخرج كريم شعبان عن سعادته بمشاركة فيلمه في المهرجان كما كشف أن أحداث الفيلم مستوحاة من قصة حقيقية حصلت معه بالفعل في أواخر عام 2021. 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:13 | 2024-06-04
07:50 | 2024-06-04
03:44 | 2024-06-04
00:45 | 2024-06-04
23:00 | 2024-06-03
15:00 | 2024-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24