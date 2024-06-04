هذا سبب سفر سلمى أبو ضيف الى كاليفورنيا

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ذكرت مجلّة "لها" أن الفنانة سلمى أبو ضيف تتوجّه إلى ولاية كاليفورنيا لحضور عرض فيلمها الجديد "إن شالله الدنيا تتهد"، للمخرج كريم شعبان.وكانت إدارة "مهرجان بالم سبرينغ الدولي" للأفلام القصيرة قد أعلنت عن مشاركة الفيلم في مسابقته الرسمية التي تُقام ضمن دورته الـ30، والتي من المقرر أن تبدأ في 18 حزيران لجاري وتنتهي في 24 منه.بدوره، عبّر المخرج كريم شعبان عن سعادته بمشاركة فيلمه في المهرجان كما كشف أن أحداث الفيلم مستوحاة من قصة حقيقية حصلت معه بالفعل في أواخر عام 2021.