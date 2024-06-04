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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تتحدث عن علاقتها بوالدة زوجها المخرج.. هذا ما كشفته

Lebanon 24
04-06-2024 | 23:00
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تحدثت الفنانة مي عمر عن علاقتها بوالدة زوجها المخرج محمد سامي، النائبة صبورة السيد، مؤكدة أنها تعتبرها والدتها الثانية، وتقف بصفّها دائماً إذا حدثت أي مشكلة بينها وبين زوجها.

وقالت عمر في حديث صحفي: "معاملتي مع طنط ليس لها علاقة بمحمد، هي بالنسة لي أمي الثانية وآخذ رأيها في أمور كثيرة وتكون مهتمة جداً بحاجتي ومن أوائل الناس الذين يشاهدون أعمالي قبل أي أحد، وهذا التصرف ليس معي أنا فقط بل مع ناس كثيرين فهي تعرف كيف تحتوينا، ولو عندي مشكلة مع محمد وذهبت لها تقف معي أنا".
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وتابعت: "أنا أخذت منها أموراً كثيرة منها أني لا أحب أن أشتكي لو حدثت أي حاجة في البيت".


وأكملت: "الصفات المشتركة بينا أننا لا نحكي أي شيء لأي أحد، ولو كان هناك مشاكل فنحكيها للناس القريبة منا اللي يحبونا بجد وليس لها مصالح أخرى، وأن أفكر جيداً قبل أي قرار حتى لا تكون قراراتي متسرعة".
المصدر: لها

فنون ومشاهير

المرأة

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