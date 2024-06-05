إخلاء سبيل حليمة بولند بين الشائعة والتأجيل

إنتشرت قبل ساعات العديد من الأخبار حول خروج حليمة بولند من السجن، فما تطورات أزمة حليمة بولند التي شغلت الرأي العام بالكويت خلال الفترة الماضية؟

رغم أن هناك بعض الأخبار التي نشرت قرار الإفراج عن حليمة بولند إثر قضيتها الشهيرة بتهمة التحريض على الفسق والفجور، إلا أن الحقيقة أن محكمة الإستئناف رفضت إخلاء سبيلها رغم تقديم الطرفين التنازل عن الدعاوى القضائية.

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وحددت المحكمة تاريخ 9 حزيران للنظر في الإستئناف المقدم منها على حكم حبسها عامين مع الشغل والنفاذ.

وكان تم إلقاء القبض على حليمة في شهر أيار الماضي بتهمة "التحريض على الفسق " وقام فريق الدفاع عنها بتقديم إستئناف على الحكم وإخلاء سبيلها لحين البت القضية، ولكن تم رفضه وهي حالياً تقضي فترة حبسها بالسجن المركزي.



تفاصيل القضية

وتعود القضية إلى الشهر الماضي حيث فوجئت حليمة بولند بقرار القبض عليها بتهمة التحريض على الفسق والفجور التي تقدم بها إحدى رجال الأعمال وبالتحريات، تبين أنه كان يريد الزواج من حليمة بولند ولكن لم يتم الزواج بسبب كثرة الخلافات بينهما؛ وهو ما جعله يتقدم بالدعوى ضدها بعد رفضها له. (نواعم)