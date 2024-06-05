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المرأة

بالفيديو: نجوى كرم تلبي رغبة الجمهور على "يوتيوب"

Lebanon 24
05-06-2024 | 04:04
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بعد تكرار مطالبة الجمهور لعرض الحفل الكبير الذي أحيته في كوكا كولا آرينا دبي ، لبّت "شمس الأغنية العربية" الفنانة نجوى كرم، رغبة الجمهور وقامت بعرض الحفل كاملاً عبر قناته الرسمية في "يوتيوب"، وبعد أن شوقتهم من خلال فيديو عرضته في حساباتها المختلفة في منصات التواصل الإجتماعي، والتي قالت فيه: "بتمنى الحفلة تنال إعجابكن.. بِفْرَحْ كتير بمحبتكن ودعمكن الي"، وأضافت: "بتجدد كرمالكن…وشغفكن بخليني استمر، ولهيك قريباً رح نعلن عن تفاصيل جولتنا حول العالم" واختتمت قائلة: "مشتاقة شوفكن".
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وقد قدمت نجوى كرم في حفل "كوكا كولا آرينا دبي" 16 أغنية برفقة فرقتها الموسيقية، بدأتها بميدلي هيدا حكي، ثم اتبعتها بالأغاني "خليني شوفك بالليل، بالروح بالدّم، شارة مسلسل الزير سالم، ميدلي مغرومة وأنا ما فيّي، وأغنية مافي نوم، و الأغنية المنفردة الأخيرة لو سألوا حبيبي، ثم اتبعتها بموّال وميدلي ما بسمحلك، ثم ميدلي كيف بداويك، وميدلي بيانو بمرافقة عزف المايسترو ايلي العليا.
وتضمن الحفل أيضاً الأغاني: "لشحد حبك، حبيب الزين، ملعون أبو العشق، زعلك صعب، مجبورة، إضحك للدنيا"، لتختتم الحفل بأغنية "شو هالليلة".
وكانت نجوى كرم قد أحيت هذا الحفل بالتعاون مع شركة "مومنتس افنتس" الذين أعدوا أفضل تقنيات الصوت والإضاءة والديكور للمسرح، وكان من أجمل الحفلات والأكثر جماهيرية وتفاعل من الجمهور الحاضر الذي لم يتوقف حتى نهايته. (لها)
 
 

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