النجمة الشابة تطل من دون بطن منتفخ.. هل خسرت طفلها؟

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نشرت عارضة الأزياء الأميركية هايلي بيبر صورة جديدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، إنما على عكس صورها الأخيرة ظهرت من دون بطن منتفخ، وكأن الحمل قد اختفى؛ ما أثار الجدل بين متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي.وقد تبين، بحسب موقع دايلي ميل البريطاني، أن زوجة النجم الكندي جاستين بيبر قد نشرت صوراً قديمة لها التقطتها خلال حملة YSL، وتعود للفترة الأولى من حملها، وهذا هو سبب عدم ظهور بطنها المنتفخ، حيث إنها كانت في الشهر الرابع من الحمل حينها.وبعد الكثير من شائعات الانفصال والطلاق، وبعضها يتعلق بخلاف حول فكرة الإنجاب، فاجأ الثنائي الشهير جاستن وهايلي مؤخراً الجميع بأنهما ينتظران طفلهما الأول، وأن الأخيرة قد أصبحت فعلياً بمرحلة متقدمة من الحمل.