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المرأة

ابنة نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار ووالدتها تصفها بكلمات مؤثرة (صورة)

Lebanon 24
05-06-2024 | 12:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، صورة جمعت الممثلة نادين نسيب نجيم بابنتها هيفين، في احدث ظهور للاخيرة.

ولفتت هيفين انظار المتابعين، الذين اشادوا بجمالها ونعومتها، كما أشاروا الى الشبه الكبير وبينها وبين والدتها نادين نسيب نجيم، حيث قالوا إنها بدت نسخة مصغرة عنها، إذ نشرت احدى المتابعات الصورة على منصة "اكس"، وارفقتها بالتعليق التالي: "مغرومة بـ بنت نادين نجيم.. بتجنن.. حبيبي الله يحميها .. copy paste من أمها".

من جهتها، ردت نادين نسيب نجيم على تعليق المتابعة، اذ اعادت نشر التغريدة على حسابها عبر منصة "اكس"، وارفقتها بتعليق مؤثر باللغة الإنكليزية، قالت فيه بما معناه: "انها هيفين"، أي انها جنّتي.

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