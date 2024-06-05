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المرأة

فايا يونان في بيروت بعد غياب خمس سنوات

Lebanon 24
05-06-2024 | 15:00
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تستعد الفنانة السورية فايا يونان، لتحيي حفلا غنائيا مميزا في بيروت، حيث تقدم أجمل أغنياتها.

وتلتقي فايا يونان جمهورها في لبنان، يوم الجمعة 7 حزيران الحالي، في O Beirut، وذلك بعد 5 سنوات من اللقاء الأخير لها مع جمهورها في لبنان.

وقد أعلنت فايا عن الحفل في منشور على حسابها عبر انستغرام، ارفقته بالتعليق التالي: "بيروت الحبيبة الدافية يلي بتحضننا كلنا والتي نحب، بعد خمس سنوات على آخر لقاء إلنا وكتير اشتياق وأخيراً رح نلتقي، نلتقي ونغني للحب والناس والوطن، ونغني ل‍فلسطين، لقائنا في 7 حزيران في OBeirut شوق وحب كتير!". (الجديد)

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