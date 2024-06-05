فايا يونان في بيروت بعد غياب خمس سنوات

تستعد الفنانة السورية فايا يونان، لتحيي حفلا غنائيا مميزا في بيروت، حيث تقدم أجمل أغنياتها.

وتلتقي فايا يونان جمهورها في لبنان، يوم الجمعة 7 حزيران الحالي، في O Beirut، وذلك بعد 5 سنوات من اللقاء الأخير لها مع جمهورها في لبنان.

وقد أعلنت فايا عن الحفل في منشور على حسابها عبر انستغرام، ارفقته بالتعليق التالي: "بيروت الحبيبة الدافية يلي بتحضننا كلنا والتي نحب، بعد خمس سنوات على آخر لقاء إلنا وكتير اشتياق وأخيراً رح نلتقي، نلتقي ونغني للحب والناس والوطن، ونغني ل‍فلسطين، لقائنا في 7 حزيران في OBeirut شوق وحب كتير!". (الجديد)