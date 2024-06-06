شيماء سيف خسرت 50 كغم بعد عملية التكميم... شاهد كيف أصبحت!

وجّهت الفنانة المصرية، شيماء سيف، رسالة تحمل في طياتها العتاب والغضب، دون الكشف عن الشخص الذي قصدته بحديثها، لتثير حالة من التساؤلات بين الجمهور.







وكتبت شيماء في رسالتها التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": لما بحتار في الناس برمي الكورة في ملعبهم وأقف أتفرج على ردود أفعالهم من بعيد لبعيد.. عاتبت حد كتير ومفيش حاجة بتتغير؟ بسكت تماما.. لو مهتم هيتغير، هيتناقش، أو هيعاتب هو.







وأضافت الفنانة: حد غلط في حقي وقرر يعمل عبيط؟ بعمل نفسي أعبط منه.. لو فارق له هيعتذر في ساعتها ونصفي الدنيا وكله يرجع تمام.







وتابعت شيماء سيف في رسالتها: اللي بيحبنا ما هيصدق الكورة تيجي في ملعبه عشان يجري يجيبها هدف، أما اللي الكورة تيجي لحد عنده ويعمل مش شايفها ده بيبقى مكسل يبذل عشانا أقل مجهود ممكن، فمن رابع المستحيلات نكون فارقين معاه، فـ بالسلامة وفرصة سعيدة وحظ سعيدة ليك المرة القادمة بس مع غيرنا مش معانا.





وعلى صعيد آخر، كشفت شيماء سيف، عن خسارتها 50 كيلو غرامًا من وزنها قبل أيام قليلة، وقالت إن السبب وراء ذلك عملية تكميم المعدة اضطرت للخضوع لها بسبب مشكلة في مفصل الرجل.





في أول ظهور لها بعد عملية تكميم المعدة.. شيماء سيف تحكي لـ ياسمين عز تفاصيل خضوعها لعملية التكميم وخسارتها وزن 50 كيلو مرة واحدة



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وأضافت شيماء، أنها لجأت للعمل الجراحي بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث قرر طبيبها إجراء عملية تغيير مفصل لأنها باتت تجد صعوبة بالمشي وصعود السلم، مضيفة أن الفنانة يسرا هي من اصطحبتها لطبيب آخر طمأنها على صحتها، وطلب منها أن تنقص من وزنها، كما أن الفنانة مي كساب شجعتها على إجراء عملية تكميم المعدة.





وتابعت أنها خسرت 20 كيلو غرامًا من وزنها بعد العملية مباشرة، ومن ثم باتت تخسر كل شهر 6 كغم، وأصبحت ترفض تناول الطعام فجأة.







وأعربت شيماء عن سعادتها الكبيرة بإقدامها على هذه الخطوة التي ساهمت بتغيير حياتها نحو الأفضل، وسمحت لها بتأدية جميع احتياجاتها دون صعوبة، معقبة: "بقيت بقرف أشوف حد بياكل، وبشوف فيديوهاتي القديمة بتخض، ومبسوطة أني بقيت أركع وأنا بصلي".





وفي الشأن الفني، آخر أعمال شيماء كان مسلسل "فراولة"، الذي عرض قصة قارئة الفنجان الفقيرة "فراولة"، التي تستغل مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحول حياتها إلى الثراء، وتُصبح سيدة أعمال شهيرة وخبيرة في مجال الطاقة.





وشارك في بطولته إلى جانب شيماء سيف كل من: نيللي كريم، صدقي صخر، أحمد فهيم، حجاج عبد العظيم، علا رشدي وغيرهم. (فوشيا)