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المرأة

مريم أوزرلي ترفض هوليوود.. ما السبب؟

Lebanon 24
06-06-2024 | 00:47
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رفضت الممثلة التركية، مريم أوزرلي، عرضًا عالميًا للمشاركة في هوليوود من خلال فيلم أميركي، ومنتج شهير، بعد أن شعرت بأن الدور لا يناسبها.


وقالت أوزرلي إنها تلقّت العرض من المنتج، إلا أنها بعد قراءتها للدور شعرت أنه لا يناسبها بالشكل المطلوب، وأخبرت المنتج بأنها ليست الشخصية المناسبة، وأن هناك من يستطيع تقديمه بشكل أفضل.
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وأضافت الممثلة التركية أنها تطمح للمشاركة في هوليوود، لكنها تنتظر العرض المناسب، مشيرة إلى أنها لا تبحث عن الفرص إنما تؤمن بأن الفرصة التي تناسبها ستصل إليها.


مريم أوزرلي: أتمنى العمل مع هؤلاء النجوم

وتطمح مريم للعمل مع الكثير من النجوم العالميين أبرزهم الممثل العالمي آل باتشينو، الذي تربطها به علاقة صداقة قوية، قائلة إنه فنان عظيم وموهوب للغاية.
 

وأضافت الفنانة أن آل باتشينو يحظى بالكثير من الحكمة والخبرة في الحياة، ومليء بالشغف لمهنة التمثيل، رغم تقدم سنه، متمنية أن تتعاون معه في المستقبل.

ومن بين الممثلات الإناث في هوليوود اللواتي تتمنى التعاون معهن، اختارت النجمة التركية ميريل ستريب، وأوما ثورمان، وكيت بلانشيت وساندرا بولوك، اللواتي تعشق تمثيلهن.



وعبّرت أوزرلي عن حماسها لمشاركة جمهورها بمسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان "RU" في موسمه الأول، والذي يشاركها بطولته الممثل التركي بيركاي أكاجول، والذي بدأ عرضه على إحدى المنصّات العالمية في 25 أيار الماضي.


وقالت النجمة التركية إنها ستقدم شخصية جديدة عليها، وهي قصة جميلة لامرأة قوية تكافح في زواجها بطاهٍ معروف لكنه نرجسي يصغرها سنًا تقع في حبه.

ويفتتح الثنائي مطعمًا ناجحًا، ولكنها تواجه في علاقتها العاطفية العديد من الصعوبات، حيث تشعر أنه الرجل الوحيد الذي أحبها ولامس أحاسيسها، ثم تتعرض لأحكامه الخاصة، وضغوطات اجتماعية في إطار من الدراما والفُكاهة. (فوشيا)
 
 
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