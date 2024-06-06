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المرأة

"يا أفضل أخت"... هكذا احتفلت هنا الزاهد بعيد ميلاد شقيقتها فرح

Lebanon 24
06-06-2024 | 04:03
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نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" صورة تجمعها بشقيقتها الصغرى فرح هنأتها من خلالها بعيد ميلادها.
 
وكتبت هنا على الصورة: "عيد ميلاد سعيد يا أفضل أخت".
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وكانت هنا قد تلقت الفترة الماضية إشادات كبيرة من جمهورها بعد تداول أنباء عن رفضها المشاركة في تقديم حملة إعلانية لإحدى شركات المياه الغازية الداعمة لإسرائيل، تضامناً مع الفلسطينيين، بعد الدمار الشامل الذين يتعرضون له على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

وكانت أخبار قد تم تداولها عن رفض هنا الزاهد عرضاً ضخماً من إحدى شركات المياه الغازية العالمية العاملة في مصر للمشاركة في تقديم حملة إعلانية للشركة مقابل مبلغ مالي ضخم، إلا أنها اعتذرت عن عدم المشاركة معتبرة أن الشركة العالمية تدعم إسرائيل في حربها على أهالي غزة.

وجاء إعلان رفض هنا للحملة الإعلانية إثر انتشار صورة ظهرت فيها وهي ترتدي "تي شيرت" عليه علامة الشركة، وهو ما أثار الجدل، ليكشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الصورة قديمة والتُقطت لها قبل ثماني سنوات.

يُذكر أنه يُعرض لهنا الزاهد حالياً فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" والذي حققت من خلاله نجاحاً كبيراً، ويشاركها في بطولته العديد من النجوم، أبرزهم: هشام ماجد، محمد ثروت، طه دسوقي، جان رامز، بيومي فؤاد، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي. (لها)
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