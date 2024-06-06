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المرأة
بسبب زوجها.. هل تنتقل الممثلة التركية الشهيرة للعيش في السعودية؟
Lebanon 24
06-06-2024
|
08:54
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تلقى لاعب كرة القدم التركي يوسف يازجي، زوج الفنانة التركية ميليسا باموك، عرضًا ضخماً من نادي الشباب السعودي للانضمام إليه في الموسم القادم، وذلك حسبما نشرته وسائل إعلام تركية.
وجاء في تفاصيل الخبر، أن اللاعب التركي الذي انتهى عقده مع النادي الفرنسي "ليل"، حصل على العديد من العروض، أبرزها من النادي السعودي، بقيمة 12 مليون يورو سنويًّا.
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وأشارت المصادر إلى نادي الشباب يريد ضم لاعب المنتخب الوطني التركي إلى تشكيلته تحت إدارة المدرب البرتغالي فيتور بيريرا.
وفور تداول الخبر من خلال بعض رواد منصة "X"، تساءل الكثيرون حول ما إذا كانت زوجته النجمة التركية ميليسا باموك ستنتقل معه، حال وافق يازجي على العرض.
ووفقًا للإعلام التركي، فإن يازجي البالغ من العمر 27 عامًا، لم يقدم حتى الآن إجابةً نهائية على أيٍ من العروض التي تلقاها، في حين أنه يرغب في مواصلة مسيرته المهنية في أوروبا.
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