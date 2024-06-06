فنانة شهيرة تضطر لقطع شهر عسلها وتأجيله.. اليكم السبب

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اضطرت الفنانة ياسمين رئيس لقطع شهر عسلها وتأجيله بسبب ارتباطاتها الفنية في الفترة الحالية، وفقاً لمجلة "لها".وكانت رئيس قد تعاقدت على بطولة مسلسل جديد مكوّن من 30 حلقة يُعرض خلال موسم الصيف الحالي، وبدأت تصوير أول مشاهدها فيه قبل حفل زفافها.كما كانت قد شارفت على الانتهاء من تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل "جودر"، اذ قررت الشركة المنتجة عرض الجزء الثاني من المسلسل في فصل الصيف وعدم الانتظار لرمضان المقبل.يشار الى أن ياسمين رئيس احتفلت مساء الخميس الماضي بعقد قرانها وزفافها إلى رجل الأعمال أحمد عبد العزيز، وسط حضور عدد من نجوم الفن من أصدقائها المقرّبين.