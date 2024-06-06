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المرأة
قرف ونفاق.. منشور حلا شيحة يثير ضجة
Lebanon 24
06-06-2024
|
23:00
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أثارت الفنانة حلا شيحة الضجة بسبب منشورها الأخير عن النفاق في الوسط الفني.
ونشرت شيحة عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام"، صورة لها أرفقتها بتعليق: "وسط القرف اللي بقينا فيه أكيد فيه أمل، لأن مصر بلد الفن يمكن يوم يرجع تاني لما النفاق يختفي.. وحب المهنة دي بجد مش أي حد يفهمه إلا الفنان الحقيقي، مش العك اللي بقى في كل مكان".
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