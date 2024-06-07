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المرأة

هبة طوجي نجمة افتتاح "مهرجان موازين" في المغرب

Lebanon 24
07-06-2024 | 00:54
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تستعد المطربة اللبنانية هبة طوجي لإحياء حفل افتتاح "مهرجان موازين الموسيقي الدولي" في المغرب، بحفل ضخم مساء الخميس 20 حزيران.
وتضع طوجي لمستها الغنائية في مستهل نسخة العودة لمهرجان موازين إيقاعات العالم الذي تحتضنه العاصمة المغربية الرباط، بعد توقفه لمدة أربع سنوات متتالية منذ اندلاع أزمة كورونا، وذلك بإحيائها حفل غنائي ضخم على المسرح الوطني محمد الخامس، تحت إدارة الموسيقار والمنتج اللبناني الكبير أسامة الرحباني.
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وتفتتح طوجي فعاليات الدورة التاسعة عشر من مهرجان موازين الدولي، الذي يشهد هذا العام كوكبة من أشهر النجوم العالميين المشاركين في هذه الدورة الاستثنائية من المهرجان الدولي، من بينهم كاميلا كابيلو ونيكي ميناج وكالفين هاريس، وتوليفة من النجوم العرب.
ويعيد هذا الحفل المنتظر هبة طوجي لجمهورها المغربي بعذ قرابة ست سنوات منذ آخر مشاركاتها في "مهرجان موازين"، مما يعقب أصداء النجاح العالمي الذي لاقى حفلها التاريخي على "مسرح الأولمبيا" في باريس منذ أيام، والذي شهد مشاركة عدد من النجوم العالميين منهم لارا فابيان وفلوران باني وإبراهيم معلوف وماتيو شديد.
وتأتي إطلالتها المغربية المنتظرة ضمن جولة حفلات عالمية تحييها هبة طوجي بدأتها من لندن مرورا بكندا في تورونتو ومونتريال، وصولا لفرنسا وتكملها في موطنها الأم لبنان بحفل "من أجل شباب لبنان" 23 حزيران الجاري على مسرح جامعة نوتردام اللويزة. (لها)
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