بعد سبّها ومعاقبته بالسجن والغرامة... منى زكي تسامح "يوتيوبر"

تنازلت النجمة المصرية منى زكي، عن الدعوتين الجنائية والمدنية في القضية المتهم فيها "يوتيوبر" بتوجيه عبارات السب والقذف لها.

قررت منى زكي التنازل، بعد اعتذار المتهم عما بدر منه من أفعال في حق الفنانة مني زكي بعد عرض الفيلم المثير للجدل "أصحاب ولا أعز".

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وأعلن المحامي شعبان سعيد، وكيل الفنانة مني زكي، أنه تم التنازل بعد اعتذار"اليوتيوبر" وإبداء أسفه لما بدر منه وصدر عنه من وقائع "سب وقذف" في حق الفنانة "منى زكي"، وحق المنتسبين لنقابة المهن التمثيلية.

وتابع: بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الاقتصادية يقضي بمعاقبة المتهم بالحبس شهر وغرامة 20 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه. وبناءً على الاعتذار سالف الذكر وبعد توسط الكثيرين، الذين أبدوا أسفهم لما بدر من المتهم المذكور، وتعهدهم بعدم العودة للإساءة مستقبلًا، وحرصًا من الفنانة "منى زكي"، على أسرة المتهم فقد رأى كلاهما أن يتقبلا اعتذاره. (نواعم)