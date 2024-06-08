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المرأة

بجسم رياضي.. نوال بري تلتقط سيلفي من داخل الجيم (صورة)

Lebanon 24
08-06-2024 | 03:01
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نشرت الإعلامية نوال بري صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطلت نوال بملابس رياضية من داخل الجيم وهي تلتقط سيلفي.
 
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وتتمتع نوال بجسم رياضي فهي تُمارس الرياضة بانتظام.

وعادت نوال مؤخرا إلى تقديم نشرات الأخبار عبر قناة mtv .

المصدر: رصد لبنان 24
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