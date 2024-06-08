بجسم رياضي.. نوال بري تلتقط سيلفي من داخل الجيم (صورة)

نشرت الإعلامية نوال بري صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وأطلت نوال بملابس رياضية من داخل الجيم وهي تلتقط سيلفي.

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وتتمتع نوال بجسم رياضي فهي تُمارس الرياضة بانتظام.



وعادت نوال مؤخرا إلى تقديم نشرات الأخبار عبر قناة mtv .



