سيلين ديون تتحدّث عن مرضها: أدى إلى كسر أضلاعي

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بعدما صدمت الملايين من محبيها حول العالم بكشفها عن مرض التيبس الذي أصابها، روت المغنية الكندية سيلين ديون، بعض ما تعانيه جراء إصابتها بـ "متلازمة الشخص المتيبس" والأعراض المؤلمة التي تعانيها، وقالت في حديث لقناة "إن بي سي نيوز" إنها تعاني تشنجات يومية ما يسبب لها ألما بالغا، وأضافت: التشنجات يمكن أن تكون في البطن، في العمود الفقري، وفي الأضلاع"، كاشفةً أن "هذه الحالة أدت إلى كسر أضلاعها".كما أوضحت أن الغناء مع متلازمة الشخص المتيبس يجعلها تشعر وكأن "شخصا ما يخنقها". فعندما سُئلت عن شعورها عندما تحاول الغناء وهي تعاني من هذه الحالة، أجابت: "يبدو الأمر وكأن شخصاً ما يضغط على حنجرتك"، لافتة إلى أنه من الصعب عليها التحكم في طبقة صوتها بسبب التشنجات الناجمة عن المرض. (العربية)