Advertisement

المرأة

سيلين ديون تتحدّث عن مرضها: أدى إلى كسر أضلاعي

Lebanon 24
08-06-2024 | 06:22
A-
A+
Doc-P-1209346-638534498803088360.jpg
Doc-P-1209346-638534498803088360.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما صدمت الملايين من محبيها حول العالم بكشفها عن مرض التيبس الذي أصابها، روت المغنية الكندية سيلين ديون، بعض ما تعانيه جراء إصابتها بـ "متلازمة الشخص المتيبس" والأعراض المؤلمة التي تعانيها، وقالت في حديث لقناة "إن بي سي نيوز" إنها تعاني تشنجات يومية ما يسبب لها ألما بالغا، وأضافت: التشنجات يمكن أن تكون في البطن، في العمود الفقري، وفي الأضلاع"، كاشفةً أن "هذه الحالة أدت إلى كسر أضلاعها".
Advertisement

كما أوضحت أن الغناء مع متلازمة الشخص المتيبس يجعلها تشعر وكأن "شخصا ما يخنقها". فعندما سُئلت عن شعورها عندما تحاول الغناء وهي تعاني من هذه الحالة، أجابت: "يبدو الأمر وكأن شخصاً ما يضغط على حنجرتك"، لافتة إلى أنه من الصعب عليها التحكم في طبقة صوتها بسبب التشنجات الناجمة عن المرض. (العربية)
 
 
 

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2024-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:40 | 2024-06-08
08:12 | 2024-06-08
04:05 | 2024-06-08
03:01 | 2024-06-08
01:28 | 2024-06-08
00:00 | 2024-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24