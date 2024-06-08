فاجأت محبيها بقرارها... فنانة أعلنت إعتزالها نهائيّاً وهذا ما قالته

أعلنت الفنانة المصرية شيرين رضا عن اعتزالها الفن بشكل نهائي، وذلك بشكل مفاجئ لكل جمهورها ومحبيها.



وكتبت رضا عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "إنستغرام": كفاية بقا.. قررت الاعتزال. (العربية)