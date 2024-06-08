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المرأة

فاجأت محبيها بقرارها... فنانة أعلنت إعتزالها نهائيّاً وهذا ما قالته

Lebanon 24
08-06-2024 | 09:40
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أعلنت الفنانة المصرية شيرين رضا عن اعتزالها الفن بشكل نهائي، وذلك بشكل مفاجئ لكل جمهورها ومحبيها.

وكتبت رضا عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "إنستغرام": كفاية بقا.. قررت الاعتزال. (العربية)
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استوري الفنانة شيرين رضا
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شيرين رضا

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