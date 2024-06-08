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المرأة
فيديو لشيرين رضا يثير الجدل بعد اعتزالها الفن... هل خدعت جمهورها؟
Lebanon 24
08-06-2024
|
12:26
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أثارت الفنانة المصرية شيرين رضا حالة من الجدل بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها المفاجئ عن اعتزال الفن دون توضيح الأسباب، صباح السبت.
وكتبت شيرين عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" منشورًا قالت فيه: كفاية بقى قررت الاعتزال، لتنهال التكهنات بين الجمهور حول سبب اتخاذها هذا القرار.
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لكن بعد ساعات قليلة نشرت شيرين رضا "ستوري" جديدة، وثقت مقطع فيديو للفنان ماجد الكدواني، وهو يقف على متن يخت في عرض البحر، ويسأل في الهاتف "إنت فين يا شيرين.. إيه اعتزلتي!" وظهر شعار شركة اتصالات، ليعلق العديد من المتابعين أن قرار الفنانة بالاعتزال كان "خدعة" من أجل الترويج لحملة إعلانية تشارك فيها الفنانة الشهيرة. (فوشيا)
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