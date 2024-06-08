Advertisement

المرأة

بسمة بوسيل تلفت الأنظار بعلاقتها المميّزة مع إبنتها

Lebanon 24
08-06-2024 | 14:46
A-
A+
Doc-P-1209508-638534802941590557.jpg
Doc-P-1209508-638534802941590557.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شاركت النجمة بسمة بوسيل متابعيها عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام بصور تجمعها بإبنتها تاليا ولفتت الأنظار بإطلالتها الأنيقة وبعلاقتها المميّزة مع إبنتها التي كبرت وباتت كصديقتها.
وتألقت الفنانة المغربية خلال استعدادهما للذهاب لحفل زفاف أحد أصدقائها بفستان مجسم باللون الأحمر اللامع، وجاء ضيق بالكامل ومكشوف من أحد الأكتاف ومن الجهة ثانية موصول بكاب طويل مع بفتحة عالية عند الساق. واعتمدت في إطلالتها صيحة القفازات الطويلة.

Advertisement
ونسقت إطلالتها الأنيقة بحذاء نسائي ناعم باللون الذهبي اللامع مع كلاتس صغيرة بشكل مربع باللون الذهبي بينما ارتدت ابنتها تاليا فستاناً أنيقاً باللون الأسود اللامع بتصميم قصير وبأكمام من الشيفون.


ومن الناحية الجمالية، رفعت بسمة شعرها من الأمام بتسريحة بسيطة تناسب الفستان وطبقت مكياجاً خفيفاً بألوان هادئة مع أحمر شفاه نيود خفيف. (فوشيا)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
01:02 | 2024-06-09
23:50 | 2024-06-08
23:00 | 2024-06-08
12:26 | 2024-06-08
09:40 | 2024-06-08
08:12 | 2024-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24