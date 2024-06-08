بسمة بوسيل تلفت الأنظار بعلاقتها المميّزة مع إبنتها

شاركت النجمة بسمة بوسيل متابعيها عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام بصور تجمعها بإبنتها تاليا ولفتت الأنظار بإطلالتها الأنيقة وبعلاقتها المميّزة مع إبنتها التي كبرت وباتت كصديقتها.

وتألقت الفنانة المغربية خلال استعدادهما للذهاب لحفل زفاف أحد أصدقائها بفستان مجسم باللون الأحمر اللامع، وجاء ضيق بالكامل ومكشوف من أحد الأكتاف ومن الجهة ثانية موصول بكاب طويل مع بفتحة عالية عند الساق. واعتمدت في إطلالتها صيحة القفازات الطويلة.





ونسقت إطلالتها الأنيقة بحذاء نسائي ناعم باللون الذهبي اللامع مع كلاتس صغيرة بشكل مربع باللون الذهبي بينما ارتدت ابنتها تاليا فستاناً أنيقاً باللون الأسود اللامع بتصميم قصير وبأكمام من الشيفون.





ومن الناحية الجمالية، رفعت بسمة شعرها من الأمام بتسريحة بسيطة تناسب الفستان وطبقت مكياجاً خفيفاً بألوان هادئة مع أحمر شفاه نيود خفيف. (فوشيا)



