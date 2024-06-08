لمساعدة أحد المعجبين في حفل اسكتلندا... تايلور سويفت توقف الغناء

رفضت تايلور سويفت يوم أمس 7 حزيران الإستمرار في الأداء، حتى يساعد الأمن أحد المعجبين الذين وقفوا في الصفوف الأمامية لمشاهدة حفلها في إدنبرة، عاصمة إسكتلندا في المملكة المتحدة.

تايلور أوقفت حفلها الإفتتاحي يوم الجمعة مؤقتًا، في منتصف أغنية "Would've, Could've, Should've" أمام حشد يزيد عن 70 ألف شخص في مورايفيلد، عندما لاحظت وجود شخص في محنة وسط الحشد، ما أثار قلقها.

وفي مقاطع تمّت مشاركتها عبر السوشيال ميديا، واصلت تايلور العزف على غيتارها، قبل أن تقول ما معناه: "أحتاج إلى المساعدة أمامي، أمامي مباشرة من فضلك".

Taylor Swift refused to continue performing until security helped a fan who needed assistance.



"I can do this all night"



pic.twitter.com/xkN6SfuS38 — Daily Loud (@DailyLoud) June 8, 2024 Advertisement

تابعت: "هنا أمامي مباشرةً، سوف أستمر في اللعب حتى نلاحظ مكانه، سأستمر في العزف حتى يساعده شخص ما، بعدها سأعود لإكمال الأغنية".

ثم أكملت: "لا أعتقد أن أي شخص قد رآهم بعد، لكن سيفعلون ذلك، لأننا لن نستمر في الغناء، سنواصل الحديث عن الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة أمامي، فقط اسمحوا لي أن أعرف متى، أستطيع أن أفعل هذا طوال الليل".

أخيراً، بدا أن المعجب حصل على المساعدة التي يحتاجها حيث قالت تايلور: "حسنًا، أنت جيد؟" مذهل!" .. لتُتابع بعدها الغناء.





وحقق عرض تايلور الأول في إدنبرة نجاحًا باهرًا بعد نيله إشادات المعجبين والنقاد على حد سواء.

سويفت كانت وصلت إلى العاصمة يوم الجمعة في وقت الغداء قبل أن يتم نقلها بعيدًا في سيارة داكنة برفقة حراسة مشددة من الشرطة.

بعد الحفل، تلقّت تايلور تقييمات عالمية من نقاد الموسيقى البريطانيين الذين حضروا عرضها الأول في العاصمة الاسكتلندية.



ومنح Adrian Thrills من صحيفة "ديلي ميل" العرض خمسة نجوم بعد أن وصفه بأنه "عرض ذو مضمون"، ثم كتب أدريان مشيدًا بالطبيعة المهنية لحفلها الذي استمر لمدة ثلاث ساعات، ما معناه: "من السهل أن تضيع في Swiftiverse: التكهنات المحيطة بكلمات أغانيها السابقة؛ رموز الألوان المختلفة لكل ألبوم؛ من المتوقع أن تحصد هذه الجولة 1.5 مليار جنيه إسترليني. لكن كل ضجيج الخلفية يتلاشى في اللحظة التي تصل فيها تلك المؤدية الرائعة إلى المسرح".





أيضاً منح الكاتب Alexis Petridis من صحيفة الغارديان عرض سويفت خمسة من أصل خمسة نجوم، مشيراً إلى أن المغنية الأمريكية تبدو "مليئة بالقوة".

وكتب: "إنه عرض مثير للإعجاب بشكل لا يصدق، لقد نجحت سويفت في القفز بين مجموعة منتقاة من موسيقى البوب، إن ذلك مرتبط بوعيها اللحني وقدرتها الرهيبة على التأثير في عالم الموسيقى". (ET بالعربي)