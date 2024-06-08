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المرأة
للمرأة الحامل.. هكذا يؤثر تسوس الأسنان على الجنين!
Lebanon 24
08-06-2024
|
23:50
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حذّرت طبيبة أسنان من خطورة تأجيل المرأة الحامل علاج أسنانها، لأن تسوس أسنان الأم يؤثر على صحة أسنان الطفل مستقبلا، مشيرة إلى أن "مسببات أمراض اللثة تنتقل عبر الحبل السري إلى الجنين في الرحم، أي أن الطفل، وهو لا يزال في بطن أمه، يكون مصابا بالفعل بأمراض الأسنان".
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ووفقا لها، تحدث العدوى داخل الرحم طوال فترة الحمل. وعلى هذه الخلفية، قد تظهر أسنان الطفل وهي متسوسة.
ومن جانبها تؤكد الدكتورة داريا كازاكوفا أخصائية أمراض النساء والتوليد أن على النساء فحص الأسنان سنويا وعلاجها. كما يجب عدم إهمال المشكلات الصحية الأخرى، قبل الحمل وخلال فترة الحمل. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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