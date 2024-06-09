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المرأة

للأضحى.. هذه أبرز الإطلالات التي تحمل بصمة خليجية

Lebanon 24
09-06-2024 | 03:39
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تتنوع وتختلف الإطلالات في عيد الأضحى، من الأزياء المحتشمة كالعباءات إلى القفاطين المشغولة بحرفية عالية من أقمشة فاخرة، والمشبعة أحيانًا بتطريزات يدوية راقية. وفوق كل ذلك، هذه التصاميم الراقية هي نتاج علامات تجارية خليجية، أثبتت أنها لاعب أساس على ساحة الموضة. 
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فما هي أبرز الخيارات؟
 
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تقدم مجموعة "ملحمة القوة" من Aquillora، عباءة مريحة من أقمشة الحرير والساتان، مزينة بتطريز ذهبي على شكل سنابل قمح، كما وتأتي بقصّة واسعة وبليسيهات عريضة مع أكمام مفتوحة، وتكتمل الروعة بلوني البيج و"الأوف وايت" الأنيقين للغاية. 
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Amal Al Mulla
هذه العباءة الذهبية للمصممة البحرينية أمل الملا مصنوعة من الكريب الفاخر بتصميم مريح وغير منتظم، ومثبتة بزر على شكل سلحفاة. تتميز العباءة بطية صدر كبيرة من القماش على أحد الجانبين وفتحات عند الأكمام. ويمكن ارتداؤها على الفساتين أو سراويل الجينز  والحصول على مظهر متعدد الاستخدامات وأنيق.
 
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Hashimi
أحببنا هذا القفطان واسع الأكمام من العلامة الإماراتية Hashimi. تصميم راقٍ بلماعية قماش الكريب حرير الفاخر، وبلونه الأنيق، فضلًا عن تطريز الزهرة البارز الذي أضاف حركة مختلفة على التصميم. 
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Mauzan
يتزين هذا القفطان الأزرق بتطريز فني منتشر على كامل قماش التول، اخترناه لك من دار "موزان" الإماراتية العريقة. قطعة راقية مناسبة جدًا لتطلّي بها في أيام العيد. (فوشيا)


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