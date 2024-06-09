للأضحى.. هذه أبرز الإطلالات التي تحمل بصمة خليجية

تتنوع وتختلف الإطلالات في عيد الأضحى، من الأزياء المحتشمة كالعباءات إلى القفاطين المشغولة بحرفية عالية من أقمشة فاخرة، والمشبعة أحيانًا بتطريزات يدوية راقية. وفوق كل ذلك، هذه التصاميم الراقية هي نتاج علامات تجارية خليجية، أثبتت أنها لاعب أساس على ساحة الموضة.

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فما هي أبرز الخيارات؟

تقدم مجموعة "ملحمة القوة" من Aquillora، عباءة مريحة من أقمشة الحرير والساتان، مزينة بتطريز ذهبي على شكل سنابل قمح، كما وتأتي بقصّة واسعة وبليسيهات عريضة مع أكمام مفتوحة، وتكتمل الروعة بلوني البيج و"الأوف وايت" الأنيقين للغاية.

Amal Al Mulla

هذه العباءة الذهبية للمصممة البحرينية أمل الملا مصنوعة من الكريب الفاخر بتصميم مريح وغير منتظم، ومثبتة بزر على شكل سلحفاة. تتميز العباءة بطية صدر كبيرة من القماش على أحد الجانبين وفتحات عند الأكمام. ويمكن ارتداؤها على الفساتين أو سراويل الجينز والحصول على مظهر متعدد الاستخدامات وأنيق.