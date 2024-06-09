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المرأة

"تتركها تتصرف على حريتها".. بريتني سبيرز تختار امرأة لحراستها (صور)

Lebanon 24
09-06-2024 | 08:41
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اختارت النجمة الأميركية بريتني سبيرز، ضابطة سابقة في الشرطة البريطانية لحمايتها.

وقال مصدر مقرب من بريتني لصحيفة "ميرور" البريطانية إن حارستها الجديدة هي نينا هوبسون 53 عاماً، التي عملت 15 عاماً ضابط شرطة في المملكة المتحدة ثم أصبحت خبيرة في الأمن الشخصي، وأسست شركة في لاس فيغاس الأميركية.
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واعتبر المصدر أن  أسلوب شركة نينا يعتمد على توفير بيئة آمنة تشعر الزبون بالراحة.
 
وقال: "لم تظهر الحارسة بشكل ملتصق بالفنانة الأميركية خلال تحركاتها في لاس فيغاس وتركتها تتصرف على حريتها لتكون طبيعية قدر الإمكان".

وكانت نينا مسؤولة عن حماية رجال أعمال منذ إنشاء شركتها قبل 10 أعوام في لاس فيغاس، وحصلت على أربعة أوسمة خلال مسيرتها المهنية في الشرطة، وتنقلت بين حماية الشخصيات، فإدارة البحث الجنائي، ثم قضايا الجرائم الكبرى، لكنها غادرت في أوائل العقد الأول من القرن الـ21 لتعمل صحفية.

لعبت دور البطولة في المسلسل التلفزيوني "الأمهات السريات" الذي كشف تورط مجرمين وعصابات في إيذاء الأطفال.
 
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