برسالة مؤثرة... كيت ميدلتون تعتذر من الحرس الأيرلندي

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أعربت أميرة ويلز كيت ميدلتون، عن أسفها لغيابها عن تدريبات الحرس الأيرلندي، يوم السبت الماضي؛ وذلك استعدادًا لاحتفالية "Trooping the colour" "حشد الألوان"، المقرر إقامته بتاريخ الـ15 من حزيران الحالي.وبعثت كيت برسالة اعتذار وفخر للحرس الأيرلندي، الذي بدوره شارك كلماتها عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، إذ كتبت: أردت أن أكتب وأخبركم بمدى فخري بالفوج بأكمله قبل استعراض العقيد واحتفالية حشد الألوان.وأضافت كيت ميدلتون أنها تقدر الجهد الذي بذلته القوات هذا العام في التدريبات التي امتدت لعدة أشهر، مخصصين ساعات طويلة للتأكد من أن زيهم الرسمي وتدريباتهم لا تشوبها شائبة.واختتمت منشورها باعتذار صادق، جاء فيه: أن أكون عقيداً، فهذا شرف عظيم لي، وأنا آسفة جدًّا لغيابي عن تلقي التحية في استعراض العقيد هذا العام، أتمنى أن ينقل اعتذاري إلى الفوج بأكمله.وأعرب الحرس الأيرلندي عن تأثره برسالة ميدلتون، متمنين لها الشفاء العاجل من مرض السرطان.