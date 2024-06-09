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المرأة
لوضعها في الصيف.. هذه أفضل أنواع أحمر الشفاه
Lebanon 24
09-06-2024
|
15:27
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أحمر الشفاه يختلف من علامة إلى أخرى بتركيبته ولمسته ومدى ثباته على الشفاه، سنستعرض معك هذه المجموعة علّها تساعدك على الاختيار.
CHARLOTTE TILBURY
أحمر شفاه غير لامع ودقيق ومرطب جدًا، فهو ليس ثقيلًا وسميكًا للغاية كما يمكن أن تشعري مع بعض أحمر الشفاه غير اللامعة. من مميزاته أنه يدوم طويلاً وينساب بسلاسة.
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L'ORÉAL
يميز أحمر الشفاه الزهري هذا أنه إصبع صغير ورفيع يساعدك على التطبيق، تركيبته مريحة، يتمتع بلمسة نهائية غير لامعة وثمنه ليس باهظاً.
CHANEL
لمحبي لون الشفاه الأحمر الكرزي الجذاب، يُعتبر هذا المنتج الأفضل فهو شديد اللمعان، وتعتبر تركيبته مزيجًا نادرًا من الترطيب ويدوم طويلًا.
HERMÈS
يتمتع أحمر الشفاه هذا بأفضل الألوان جرأة وإشراقًا. على الرغم من أنه ذو تركيبة غير لامعة، إلا أنه لا يسبب الجفاف بشكل مبالغ فيه، ولا يستقر في الخطوط الدقيقة أو البقع الجافة، ويستقر لفترة طويلة.
YSL BEAUTY
هذا اللون المحايد ستشعرين معه وكأنك لا تضعين أحمر شفاه مع أنه يدوم لساعات، تركيبته مرطبة وعالية اللمعان مع لمسة نهائية غير شفافة.
MILANI
ستحبين كثيرًا تركيبة هذا المنتج المرطبة ولمسته النهائية الحريرية التي تمنح الشفتين مظهرًا لطيفًا ومرطبًا. (فوشيا)
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