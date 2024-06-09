لوضعها في الصيف.. هذه أفضل أنواع أحمر الشفاه

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أحمر الشفاه يختلف من علامة إلى أخرى بتركيبته ولمسته ومدى ثباته على الشفاه، سنستعرض معك هذه المجموعة علّها تساعدك على الاختيار.CHARLOTTE TILBURYأحمر شفاه غير لامع ودقيق ومرطب جدًا، فهو ليس ثقيلًا وسميكًا للغاية كما يمكن أن تشعري مع بعض أحمر الشفاه غير اللامعة. من مميزاته أنه يدوم طويلاً وينساب بسلاسة.L'ORÉALيميز أحمر الشفاه الزهري هذا أنه إصبع صغير ورفيع يساعدك على التطبيق، تركيبته مريحة، يتمتع بلمسة نهائية غير لامعة وثمنه ليس باهظاً.CHANELلمحبي لون الشفاه الأحمر الكرزي الجذاب، يُعتبر هذا المنتج الأفضل فهو شديد اللمعان، وتعتبر تركيبته مزيجًا نادرًا من الترطيب ويدوم طويلًا.HERMÈSيتمتع أحمر الشفاه هذا بأفضل الألوان جرأة وإشراقًا. على الرغم من أنه ذو تركيبة غير لامعة، إلا أنه لا يسبب الجفاف بشكل مبالغ فيه، ولا يستقر في الخطوط الدقيقة أو البقع الجافة، ويستقر لفترة طويلة.YSL BEAUTYهذا اللون المحايد ستشعرين معه وكأنك لا تضعين أحمر شفاه مع أنه يدوم لساعات، تركيبته مرطبة وعالية اللمعان مع لمسة نهائية غير شفافة.MILANIستحبين كثيرًا تركيبة هذا المنتج المرطبة ولمسته النهائية الحريرية التي تمنح الشفتين مظهرًا لطيفًا ومرطبًا. (فوشيا)