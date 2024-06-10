أطلت ببطن منتفخ وخطفت الانظار.. شاهدوا كم تغيّرت الأميرة رجوة بعد الحمل (فيديو)

بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، انطلقت الاحتفالات الوطنية في الأردن بحماس كبير، متزامنة مع الاحتفال بعيد الجلوس الملكي الخامس والعشرين.

وحضر الحفل جميع أفراد العائلة الهاشمية الأردنية، بمن فيهم ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأميرة رجوة الحسين بالإضافة إلى الأمير هاشم، الأميرة سلمى، الأميرة إيمان وزوجها السيد جميل.

ولفتت الأميرة رجوة أنظار الجميع باطلالتها، اذ ارتدت فستانا باللون الأحمر تميّز بالتطريز الأردني التقليدي، وقد بدت علامات الحمل ظاهرة بوضوح عليها.

ونالت اطلالتها اعجاب الجميع، حيث عبر الجمهور عن محبتهم لرجوة، كما اعتبر الآخر أنها ازدادات جمالا خلال فترة الحمل. وجاءت التعليقات كالتالي: "حليانة عالحمل الاميرة"، ماشالله شو لابقلها الاحمر".