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فنون ومشاهير

"حرام عليها": فنانة لبنانية حامل بشهرها الـ 8 تثير الجدل.. رقصت على المسرح بكامل طاقتها! (فيديو)

Lebanon 24
10-06-2024 | 09:02
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شاركت نجمة ستار أكاديمي اللبنانيّة مايا نعمة بمهرجان "لوّنها" في العاصمة اللبنانيّة بيروت، وقد تألقت بفستان ضيّق أبرز بطنها المنتفخ.
 
ورغم دخولها بأشهر متقدّمة من الحمل، صعدت نعمة على المسرح ورقصت وغنّت بكامل طاقتها.
 
 
وأثارت مايا الجدل برقصها خلال حملها على المسرح، حيث اعتبر البعض أن ذلك يمكن أن يشكل خطرًا على صحتها وصحة الجنين، كما انتقد البعض طاقتها المفرطة وملابسها أثناء الحمل، فيما اعتبر البعض أنها حرّة بتصرفاتها. وجاءت التعليقات على الشكل التالي: "ليش عم ترقص هيك وهيي بالشهر الـ8؟"، وأضافت أخرى: "ما بتخاف على حالها حرام عليها؟".
 
 
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ومن يتابع مايا نعمة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، يلاحظ أنها تواصل نشاطها اليومي بشكلٍ طبيعي ولم تتوقّف عن ممارسة هوايتها المفضّلة وهي الرياضة، بل تحرص على ممارسة التمارين الرياضية خلال الحمل.
 
 

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