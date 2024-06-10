هيفا وهبي تُشعل المواقع بإطلالتها (فيديو)

أطلقت النجمة هيفاء وهبي تحدٍّ جديد لأحدث أغانيها "يا نحلة"، وطلبت محبيها بمشاركتها خطوات الرقص التي تنفذها مع مجموعة من الشبان.

وظهرت المغنية في مقطع الفيديو بملابس كاجوال شبابية، عبارة "توب" أسود نسَّقته مع سترة سوداء بطاقية وبنطال دنيم بقدمين واسعتين، وبدأت تتمايل على أنغام الأغنية بلطف قبل أن ينضم إليها مجموعة من الشابات والشبان وقاموا بتحريك رؤوسهم يميناً ويساراً بشكل عشوائي ومن دون أي تناغم فيما بينهم.

وأكملت هيفاء التحدي بطريقة عفوية وبعد إنتهاء المقطع الأول من الأغنية توقفت مع الشبان من هز رؤوسهم ودخلوا جميعهم في نوبة ضحك هستيرية.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع وأثنوا على لطافة الأغنيةالتي تحقق نسب مشاهدة عاليه على اليوتيوب. (لها)