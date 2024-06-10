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المرأة

لاعبة كمال أجسام تتعرض لحملة انتقادات كبيرة.. والسبب غير متوقع!

Lebanon 24
10-06-2024 | 14:40
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تعمل سيّدة تُدعى فانيسا أتايدس وهي لاعبة كمال أجسام على تنمية مؤخرتها بشكل طبيعي من دون الخضوع للجراحة، الأمر الذي جعلها عرضة للانتقادات بشكل مستمر على وسائل التواصل الإجتماعي.

 وظهرت فانيسا في منشور عبر حسابها على انستغرام أثناء وجودها بجوار حمام السباحة، في مدينتها ريو دي جانيرو بالبرازيل وعلقت : "توقف عن السماح للآخرين بمنعك من الحياة! اخلق مواقف لتحقيق ذلك".

 ووافق الكثيرون على رأي فانيسا، إذ علّق أحدهم: "ألطف شيء على الإطلاق"، بينما كتب شخص آخر: "جميلة ومثيرة جداً".

 وتستيقظ فانيسا يومياً عند الساعة الرابعة صباحاً لممارسة التمارين الرياضية، كما أنها تتأكد من تناول ست وجبات مليئة بالبروتين.

وقالت فانيسا في السابق لوسائل إعلام محلية: "عندما أحقق هدفًا، لا أتوقف بل أريد المزيد"، مضيفةً: "أريد أن أحصل اليوم على لقب صاحبة أكبر مؤخرة في البرازيل". (lbc)

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