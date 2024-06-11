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المرأة

بالفيديو: أحلام توثق أجواء احتفالها بتخرج ابنها فاهد.. وهذا ما قالته

Lebanon 24
11-06-2024 | 00:16
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وثقت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي مجموعة صور ومقاطع فيديو عبر منصة "إكس" خلال احتفالها بتخرج ابنها فاهد، كما وجهت له رسائل التهاني والمباركات بهذه المناسبة السعيدة.


وعلقت أحلام على مقاطع الفيديو والصور: الحمدلله على البلاغ أمي، مبروك يا نور عيني وروحي، اليوم تخرج ولدي فاهد بن مبارك بن محمد بن فاهد الهاجري، جعلني أشوفك في أعلى المناصب.

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وظهر فاهد وهو يستلم شهادته مع زملائه، فيما شارك والده مبارك الهاجري في الحفل، وقام باحتضان ابنه عقب تسلمه الشهادة ونزوله من المسرح، ليقوم الابن بتقبيل جبينه وحضنه.
 

كما نشرت أحلام صورًا من الحفل عبر حسابها في "سناب شات"، وعلقت عليها: اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئتك.

وتلقت النجمة الإماراتية رسائل التهاني والمباركات من نجوم الفن والمشاهير بتخرج ابنها، آملين له حياة مليئة بالسعادة والنجاح، كان بينهم الإعلامية السعودية لجين عمران، حيث كتبت لها: ألف مبرووووك يا حبيبتي، ربي يبلغك فيه وهو بأرفع  وأعلى المراتب ويكتب له أيام حلوة وسعيدة.

يذكر أن فاهد من مواليد 2004، كما له شقيقتان هما فاطمة ولولوة، أنجبتهما أحلام في عامي 2008 و2010. (فوشيا)

 
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