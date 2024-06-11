تطورات جديدة... هل انتهت إليسا من المحاكم؟

على الرغم من سعادتها بقرار تعليق عمل القاضية اللبنانية غادة عون، يبدو أن فرحة اليسا لم تكتمل، إذ تشير النجمة اليسا في تغريداتها إلى وجود بعض النافذين يحاربونها، كما حصل في قضيتها مع شركة "وتري" التي يقال إن اصحاب الشركة لديهم صداقات مع القاضية غادة عون المسؤولة الأولى عن هذه القضية، لكن يوم الخميس الماضي صدر قرار بإعفاء القاضية عون من ممارسة عملها، الأمر الذي هللت له اليسا وقالت إن يد الله أعلى من أي يد، وكأنها تقول انها انتصرت على القاضية عون التي وضعت يدها على ملف النزاع بين اليسا وشركة "وتري".

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وبحسب المعلومات أنه لو جرى كف يد القاضية عون، فإن شركة "وتري" رفعت على اليسا دعاوى وستكون دبي أو هيئة القضاء وفق محاكم دبي هي التي ستفصل بين هذا النزاع بشكل نهائي وربما أصبح ذلك قريباً بحسب مصدر من شركة وتري.