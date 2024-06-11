"مع كل نفس"... نجوى كرم تعلن جولتها الغنائية العالمية

بالشوق والروح المُحبة، أعلنت "شمس الأغنية العربية" الفنانة اللبنانية نجوى كرم تفاصيل جولتها الغنائية العالمية التي ستلتقي بها مع الجمهور من مختلف الجنسيات، والمتضمنه مجموعة حفلات غنائية جماهيريه بأهم المسارح العالمية والعربية، وذلك من خلال نشرها مقطع تشويقي عبر حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعي الرسمية والمختلفة، بالإضافة إلى بوستر جولتها الغنائية، والتي اختارت لها عنوان "NajwaStalgia"، وارفقت تعليق على صورة البوستر بجملة "مع كل نفس"، متضمنة تواريخ وأماكن حفلات الجولة الغنائية.

Advertisement

وعلقت نجوى كرم على إعلانها عن جولتها الغنائية الجديدة "NajwaStalgia"وقالت في رسالتها الى الجمهور: انضموا إلينا في جولتي العالمية نجوى ستالجيا، اشعر بالروح، واستمع إلى صوت رحلتنا الموسيقية معًا".

وتبدأ جولتها العالمية بحفل غنائي في ألمانيا في يوم 22 حزيران الجاري، وتشارك في الحفل الفنانة أصالة في مسرح "أوبرهاوزن" ومن تنظيم شركة "مومنتس إيفنتس"، لتتوجه في اليوم التالي 23 حزيران الجاري الى مدينة ستوكهولم في السويد لإحياء حفل في قاعة "سيريكس أرينا"، حيث علقت قائلة مع نشر بوستر الحفل قالت فيه: "لكل أهلي وأصحابي بالسويد- ستوكهولم، مشتاقة شوفكن ونكون مع بعض بأحلى ليلة من ليالي العمر".

الحفل التالي في جولة "NajwaStalgia" ستتوجه فيه الى مدينة الرباط بالمملكة المغربية، لإحياء حفلها ضمن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم 2024 ، على مسرح منصة "النهضة" مساء يوم 27 حزيران 2024، وكتبت معلقة عن زيارتها للأشقاء الجمهور المغربي قالت فيه: "ملقانا هالمرّة بالمغرب الحبيب، كلّني شوق تتلاقى فيكن بحفلة من العمر، رح نحييها بمهرجان موازين يوم الخميس 27 حزيران على منصّة النّهضة.. ناطرينكن".

وتختتم نجوى كرم جولتها العالمية في بوخارست برومانيا يوم 29 حزيران الجاري، لتصبح أول فنانة عربية تحيي حفل في رومانيا وقاعة مسرح Sala Palatului Bucharest وتشاركها فيها المغنية الرومانية "أنتونيا"، وعلقت نجوى كرم على صورة البوستر للحفل وقالت: "الجمهور الحبيب في رومانيا، دعونا نجتمع معًا يوم 29 حزيران في قاعة Sala Palatului ببوخارست لتجربة حفل موسيقي لا يُنسى"، ومن تنظيم شركة "مومنتس إيفنتس" أيضاً.

هذا وستعلن نجوى كرم خلال جولتها الغنائية عن بعض المفاجآت الغنائية التي ينتظرها منها الجمهور في كل مكان، وذلك عند تحديد مواعيدها وتجهيزها كلياً. (نواعم)