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المرأة
فنانة تثير الجدل بسبب ابتعادها عن الساحة الفنية: "خطّافة أزواج"!
Lebanon 24
11-06-2024
|
23:00
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كشفت الفنانة الشابة إنجي كيوان سرّ غيابها طوال الفترة الماضية عن الساحة الفنية.
وقالت كيوان إن سبب اختفائها عن الساحة الفنية هو حصر المنتجين لها في أدوار "خطّافة الأزواج"، مضيفة: "كل ما يُعرض عليَّ أدوار مكرّرة، ولا أحد يريد أن يراني بدور مختلف عن "خطّافة الرجّالة"، لذلك كنت أرفض كل ما يُعرض عليّ من أعمال وأنتظر الدور المختلف".
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وتابعت: "آخر عمل قدّمته هو مسلسل "مدرسة الروابي" مع "نتفليكس"، وكنت أجسّد خلاله دور أم لفتاة عمرها 16 سنة، وأتحدّث باللهجة الأردنية، وأتمنى أن يراني الجمهور بشكل مختلف".
وفي الختام، قالت: "التمثيل بالنسبة إليّ علاج لأنني دائماً أقول إن في شخصيتي شخصيات كثيرة ومتنوعة، وبحكم العادات والتقاليد تزوجت مبكراً ولم أستطع إخراج هذه الشخصيات، فالتمثيل هو الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أعيش فيه شخصيات مختلفة".
المصدر:
لها
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