بعد قبلة عمرو دياب... ليلى علوي تعلق على "الموقف المحرج" (فيديو)

علقت الفنانة المصرية، ليلى علوي، على الفيديو الذي انتشر بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووثق موقفا وصفه الكثيرون بـ"المحرج"، جمعها بالنجم المصري عمرو دياب، خلال حضورهما حفل زفاف ابنة أحد المنتجين، مؤخرا.

وكانت علوي قد ظهرت في الفيديو وهي ترقص بهدوء قبل أن يقترب منها دياب، الذي كان يغني بجوارها، ويحتضنها، إلا أنها كانت ستقبله على وجنتيه، وهي طريقة سلام متعارف عليها، لكن بدا أنه حاول إنهاء الموقف بسرعة والابتعاد.

وعلقت علوي خلال لقائها ببرنامج "ET بالعربي" على الموقف، قائلة: "عمرو دياب فنان كبير ومحبوب من العالم كله.. وهو من جاء وسلّم عليّ، وهذا يحدث مع كل زملائه في الوسط (الفني)، ولست أنا فقط".

#ليلى_علوي ترد لأول مرة على جدل فيديو #عمرو_دياب مع المعجب وسلامه عليها pic.twitter.com/geHygZk6Lf — ET بالعربي (@ETbilArabi) June 11, 2024 Advertisement





يشار إلى أن نفس حفل الزفاف كان قد شهد واقعة أخرى أثارت الكثير من الجدل، عندما صفع "الهضبة" أحد المعجبين الذي حاول التقاط صورة معه. يشار إلى أن نفس حفل الزفاف كان قد شهد واقعة أخرى أثارت الكثير من الجدل، عندما صفع "الهضبة" أحد المعجبين الذي حاول التقاط صورة معه.

وظهر بالفيديو أن الشاب الذي يدعى أسامة، حاول مسك ثياب دياب، البالغ من العمر 63 عاما، مما أثار غضب الأخير.

وتصدر وسم "هاشتاغ" عمرو دياب مواقع التواصل في مصر، عقب المشهد الذي انتقده عديدون، واعتبره البعض "سقطة أخلاقية من المطرب ليس لها مبرر".





نفت نقابة المهن الموسيقية في مصر، مساء السبت، الأخبار المتداولة بشأن عقدها لاجتماع الأحد، للنظر في واقعة صفع الفنان عمرو دياب لأحد الجماهير، خلال إحدى الحفلات.

وليست هذه الواقعة الأولى التي يتصرف فيها دياب بشكل انتقده العديدون، إذ تداول رواد مواقع التواصل، في شباط الماضي، مقطع فيديو للمطرب متحدثا في الهاتف وسط عدد كبير من الحراس والمعجبين، بينما كان يبحث عن سائقه قائلا "الحيوان بتاعنا فين؟"، مما يعني "أين هذا الحيوان؟".

وأثار سبّ دياب للسائق الخاص به جدلا واسعا وانتقادات بسبب ما كشف عن معاملته للسائق بطريقة وصفها الكثيرون بالـ"مهينة". (الحرة)