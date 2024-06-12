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المرأة

هيفاء وهبي تزفّ خبراً سارّاً لجمهورها: "هالمرّة ما حدا عرف يتدخّل" (صور)

Lebanon 24
12-06-2024 | 06:00
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نقلت النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي خبراً سارّاً لجمهورها عبر خاصيّة القصص القصيرة على "انستغرام". 
وفي التفاصيل، كتبت وهبي "انتهيت هالأسبوع من تصوير الإعلان الجديد، ولأنها من أهم شركات جمهوريّة مصر، هالمرّة ما حدا عرف يتدخّل لإستبعادي وبعده استبدالي". وتابعت هيفاء قائلةً "وهلق متجهة لتكملة تصوير آخر كم يوم من فيلم جوري مع أصحابي أولاد المحظوظة".
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