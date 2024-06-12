"تجاعيد وجهي كالقمر".. سوسن بدر: التقدم بالسن لا يمنع الزواج

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أكدت الفنانة المصرية سوسن بدر عدم قلقها من ظهور ملامح التقدم في السن بشكل واضح في وجهها، مشيرة إلى أنها لا ترغب في التخلص منها، أو اللجوء إلى طبيب تجميل للتخفيف من حدتها.وخلال لقاء لها مع برنامج "كلمة أخيرة"، شددت بدر على أنها متصالحة مع نفسها، ووصفت "تجاعيد" وجهها بأنها تجعلها تظهر "كالقمر".كما أعربت عن شعورها بالسعادة بعد وصولها لعمر 66 عامًا، واكتسابها خبرة وتجارب كثيرة في حياتها المهنية والشخصية، إلى جانب "النضج" الذي أصبحت تتمتع به، وتقبلها للظروف جميعها، التي تحصل معها في الحياة.وفي السياق، وصفت بدر الانتقادات التي يوجهها أي رجل لزوجته بسبب تغيُّر ملامحها بعد التقدم في السن "بغير المقبولة"، لا سيما وأن الرجل أيضًا، لم يبقَ على حاله وشكله الشبابي، حيث تقدم العمر بهما مع بعضهما، وعليهما الاستمتاع بمرحلة النضوج.وتمنت سوسن من كل سيدة تتقدم في السن، ألّا تخاف من الخطوط و"التجاعيد" التي تظهر في وجهها، إلى جانب عدم الاعتقاد بأن ذلك يجعل جمالها غير كاملٍ.