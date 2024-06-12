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المرأة

نجلاء بدر: جمالي سبب مشاكلي ولا أمانع فكرة عمليات التجميل

Lebanon 24
12-06-2024 | 23:00
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كشفت الفنانة المصرية نجلاء بدر، عن رأيها في عمليات التجميل وهل تقبل أن تقدم على هذه التجربة، الأسباب التي من الممكن أن تدفعها لإجراء عملية تجميل.

 وقالت نجلاء في تصريحات إعلامية إن جمالها ساعدها وضرها في آن واحد بعد دخولها مجال التمثيل، مضيفة: "ساعدني جمالي وضرني في آن واحد، فمن الضروري أن يكون الفنان على قدر من الجمال، ولكن الجمال يحصر أحيانًا في أدوار معينة".

 وحول رأيها في عمليات التجميل، قالت: "لا أمانع فكرة عمليات التجميل، لكن لم أخض التجربة حتى الآن ولم أجر أي عملية وأهتم دائمًا بنفسي، وأعالج أي ديفوه في وجهي، لكن الموضوع لم يصل إلى أني آخذ مخدر لإجراء عملية تجميل".

(لها)

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