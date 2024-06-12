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المرأة

هنا الزاهد تعود إلى الدراما بعد غياب 3 سنوات

Lebanon 24
12-06-2024 | 15:00
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تعاقدت الفنانة المصرية هنا الزاهد على بطولة مسلسل جديد، تعود به إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

يُذكر ان آخر ظهور لهنا الزاهد في الدراما الرمضانية كان في مسلسل "النمر" الذي شاركت فيه النجم محمد إمام وعرض في رمضان 2021، في حين أنها قدمت مسلسل "سيب وأنا أسيب" مع الفنان أحمد السعدني وعرض على إحدى المنصات الرقمية.

 وكانت هنا قد ركزت في السينما خلال الفترة الماضية حيث قدمت عدة أفلام مع عدد من النجوم، فقدمت مع زوجها السابق أحمد فهمي فيلم "مستر إكس"، كما قدمت مع تامر حسني فيلم "بحبك". (لها)

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