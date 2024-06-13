على غلاف مجلة.. دانييلا رحمة تخطف الأنظار بالقفطان المغربي

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تصدرت النجمة اللبنانية دانييلا رحمة غلاف مجلة FEMMES المغربية، واطلت مرتدية القفطان المغربي بالألوان المزركشة وحزام عريض عند الخصر، وقبعة خاصة من توقيع المصممة هند لمطيري.وقد أبدى العديد من المتابعين اعجابهم باطلالة رحمة المليئة بالأنوثة.