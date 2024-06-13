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المرأة

جينيفر لوبيز تمنع العاملين معها من النظر في عينيها مباشرة.. ما القصة؟

Lebanon 24
13-06-2024 | 08:52
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تعرضت النجمة العالمية جينيفر لوبيز لمزيد من الادّعاءات بـ"التعجرّف"، تزامناً مع إلغاء جولتها الفنية الأخيرة، وكثرة التقارير الإعلامية عن مشاكلها الزوجية مع بن أفليك.

وزعمت مجموعة كبيرة ممن عملوا سابقاً مع نجمة البوب البالغة من العمر 54 عاماً، أن  لديها أيضاً قاعدة غريبة تقضي بمنع أفراد الطاقم المحيط بها من عاملين أو سائقين أو مساعدين، من التواصل بالعين معها، أي عدم النظر في عينيها مباشرة.
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وجاء في تدوينة: "إن سائقي سيارات الليموزين الخاصة بها، تلقوا التعليمات نفسها، ولم يتمكنوا حتى من النظر إليها في مرايا الرؤية الخلفية الخاصة بهم".

وشارك أحد المذيعين الأميركيين والمخضرمين في صناعة التلفزيون، والذي يحمل الاسم المسرحي LABellatini أيضاً قصة حول "قاعدة عدم الاتصال بالعين" المفترضة لجينيفر في مقطع مصوّر على TikTok هذا الأسبوع... جاء فيها: "لدي صديق عمل في مجال الصوت مع لوبيز، وقد طردته. زعمت أنه أوقف الإنتاج بأكمله وكل شيء لأنه نظر في عينيها... لدي 15 قصة أخرى مثل هذه".

وقدّم العديد من المستخدمين على موقع "إكس" ادعاءات مماثلة حول سلوك جينيفر لوبيز أثناء التصوير. إذ ادّعى أحدهم أنه عمل في منتجع للتزلّج في كاليفورنيا، حيث كانت جينيفر تصوّر إعلاناً تجارياً لشركة سيارات، قائلاً: "لقد تلقينا إشعاراً في مكتب الاستقبال في المنتجع بأننا لن نتواصل معها بالعين أبداً. هل يمكنكم تصديق ذلك؟!".
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